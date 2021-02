Covidcoaches starten in Antwerpen, van de regels nog eens uitleggen tot boodschappen regelen

Onder andere in de Joodse buurt in de stad Antwerpen zullen de covidcoaches aan de slag gaan. Districtsschepen Samuel Markowitz (Open VLD) is één van hen. "Ik zal de mensen bijstaan met de juiste informatie over de coronamaatregelen. We merken dat mensen soms zoveel informatie krijgen, die vaak verandert, dat er veel verwarring is. De mensen uit de Joodse gemeenschap kennen mij persoonlijk en weten hoe ze mij kunnen bereiken als ze vragen hebben", aldus Markowitz.