Coronavirus slaat hard toe in woonzorgcentrum De Brink in Koksijde: "Slechts 8 van de 21 medewerkers nog aan de slag"

"We zitten in een noodsituatie", zegt Vanden Bussche nog. "Niemand kan ons helpen: de brandweer niet, het leger niet en het ziekenhuis van Veurne niet. Ik heb daar alle begrip voor, maar dan moet ik wel richtlijnen krijgen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ik sta ook in contact met de gouverneur van West-Vlaanderen. Ook hij zoekt hulp, maar meer weet ik voorlopig ook niet."

Veronique Coulier is hoofdverpleegster en leidt het rusthuis nu, omdat ook de directeur corona heeft. "Van de 8 medewerkers zijn er nu maar 3 met een medische achtergrond. Maar ook die mensen helpen mee met de zorgende taken", zegt ze. "Zo helpt de poetsvrouw ook met het rondbrengen van het eten. Die mevrouw wordt af en toe ook in de kamers geroepen om te ondersteunen waar nodig. De collega's die dat niet gewoon zijn, hebben van ons een spoedcursus gekregen. Iedereen helpt elkaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beroepen op dit moment."