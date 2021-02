West-Vlaanderen telt de meeste covid-patiënten op intensieve zorg: "20 procent van de bedden zijn bezet door coronapatiënten" 

Dokter Dirk Bernard van het AZ Sint-Lucas in Brugge vermoedt dat de leeftijd van de West-Vlamingen een rol speelt in de slechte cijfers. De West-Vlaming heeft een hogere gemiddelde leeftijd dan zijn landgenoten en dat heeft dan weer te maken met het feit dat mensen van elders in het land graag hun pensioen in de kustprovincie komen doorbrengen.

Op de kaart van het aantal besmettingen van de laatste 14 dagen kleurt het hart van West-Vlaanderen en een stukje van de Westhoek rood. Maar er is niet echt een lijn in te trekken. Zo heeft AZ West uit Veurne, dichtbij het Jan Yperman Ziekenhuis en dichtbij de rode vlek op de kaart, betere cijfers dan de buren uit Ieper. Volgens Delphine Deneir van AZ West liggen er 10 patiënten op de COVID-afdeling en 1 op de afdeling intensieve zorg. Nochtans heeft het ziekenhuis het ook druk gehad. Maar daar werd de strijd de jongste dagen vooral gestreden in woonzorgcentrum Ter Linden in Veurne: "Sommige van onze verpleegsters en verplegers zijn nog na hun uren daar gaan bijspringen. We hebben hen ook materiaal bezorgd", besluit Delphine Deneir van AZ West in Veurne.