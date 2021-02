Brand in vrachtwagen op E19: tiental varkens overleeft het niet

Een vrachtwagen geladen met 210 varkens is vanmorgen rond 3u40 in brand gevlogen op de E19 in Rumst. De chauffeur probeerde eerst zelf nog de brand te blussen maar tevergeefs. De brandweer moest de E19 even helemaal afsluiten om de brand te kunnen blussen. Daarna is de vrachtwagen getakeld en zijn de varkens overgeladen op een andere vrachtwagen. Een tiental hebben de brand niet overleefd, ze zijn waarschijnlijk gestikt in de rook.