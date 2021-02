Eerstelijnszone Scheldekracht schakelt evenementenbureau in om vrijwilligers te selecteren voor vaccinatiecentra

“Ik heb mij kandidaat gesteld om personeel te selecteren. De ELZ kende mij al, want ik ben al coördinator in de triagecentra van Merelbeke en Beervelde,” vertelt Delfien Schepens enthousiast. Ze werkt voor evenementenbureau De Feestarchitect in Destelbergen, maar dat werk staat nu op een zeer laag pitje. Daardoor is er tijd om iets anders te doen.

Als HR-consultant selecteert ze nu de mensen die in de vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke zullen werken. Er hebben zich meer dan 1.000 vrijwilligers gemeld. “Dat is enorm, iedereen wil zijn steentje bijdragen. Dat maakt het moeilijker om alles te overzien, maar er is zoveel solidariteit binnen de bevolking, dat geeft een warm gevoel.”