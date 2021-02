Extra controles op zwaar verkeer: impact bij ongevallen vaak veel groter

Vrachtwagenchauffeurs in de provincie Antwerpen zijn gewaarschuwd. De komende weken zal de politie extra controleren of het voertuig in orde is en niet te zwaar geladen is. Er komen ook controles op de rij- en rusttijden. Het is de bedoeling om ongevallen met vrachtwagens te vermijden. De gevolgen zijn vaak zwaar, zowel wat verwondingen, schade als files betreft.