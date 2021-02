Fordfabriek in Genk is nog voor de zomer helemaal gesloopt

Het terrein is in totaal 40 hectare groot. Er is onder meer plaats voor een bedrijvenpark voor hoogtechnologische industrie en e-commerce. De onderhandelingen met verschillende bedrijven lopen, vertelt Wesley Mazzei van Genk Green Logistics: "We hebben twee warehouses, samen goed voor 20.000 vierkante meter. Daar willen we spelers in onderbrengen die zowel logistieke toegevoegde waarde of de maakindustrie kunnen vertegenwoordigen. De onderhandelingen daarover zitten in een laatste rechte lijn."