Gemeenteraadslid uit Halle pleit voor hergebruik verwijderde grafzerken

Het schepencollege van Halle neemt het voorstel in overweging. De steenkappers zijn alvast enthousiast over het voorstel. Rita De Vleminck van de gelijknamige steenkapperij vlakbij de begraafplaats in Halle geeft een voorbeeld: "Zo een steen kunnen we herzagen, bijvoorbeeld om treden voor een trap te maken. Maar hergebruik als grafzerk kan zeker ook. Eigenlijk moeten we dan niet veel meer doen dan de steen opfrissen er een nieuwe naam op zetten." De markt voor grafzerken is de jongste jaren sterk gekrompen. "Een grafconcessie is in Halle nu de eerste tien jaren gratis. Veel mensen vinden het niet nodig om voor die korte periode een grafzerk te leggen. Misschien dat de mensen dat door deze formule toch nog willen doen", besluit Rita.