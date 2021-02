Hoe de Eerste Wereldoorlog de wereld veranderde

In 1914 kenden nog heel wat landen verkiezingen waar de stem van de rijken of andere sociaal bevoorrechten meer waard was dan die van arbeiders of kleine boeren (voor zover die al mochten stemmen). Die verschillen zijn grotendeels verdwenen. Zo is er in België een einde gekomen aan het systeem waarbij sommige burgers twee of drie stemmen mochten uitbrengen.

Algemeen stemrecht is de regel geworden, maar daarmee is de democratie nog niet veilig. In Rusland hebben de communisten een autoritair regime ingevoerd waar elke oppositie onderdrukt wordt. In Italië ontstaat meteen na de oorlog het fascisme, dat snel de macht zal grijpen. Andere landen zullen dat voorbeeld volgen…