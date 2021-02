Donald Trump sloot de deur voor immigranten. Hoe ver zet de nieuwe president Joe Biden ze weer open? 

De voorbije jaren trokken geregeld grote groepen migranten uit Centraal-Amerika tesamen op naar de grens van de VS - in zogenoemde karavanen. Aangekomen aan de grens schoven velen van hen aan voor een asielaanvraag, waarna ze tijdelijk werden opgevangen in kampen en asielcentra op Amerikaanse bodem.

Maar begin 2019 maakte Donald Trump een einde aan die gang van zaken. Vanaf toen werden de asielzoekers teruggestuurd naar de Mexicaanse kant van de grens, waar ze het antwoord van de asielrechtbanken moeten afwachten. Vergelijk het met de Griekse eilanden, waar asielzoekers die naar Europa willen migreren de procedure moeten uitzitten.

Volgens migranten- en mensenrechtenorganisaties (in Mexico en in de VS) dwingt dat "Remain in Mexico"-programma veel migrantenfamilies in precaire, kwetsbare en gevaarlijke situaties, en berooft het hen van kansen op juridische assistentie tijdens hun procedure.

De regering-Biden heeft alvast aangekondigd dat er geen nieuwe asielzoekers meer in dat programma worden ingeschreven - of anders gezegd: dat wie nu nog een asielaanvraag indient bij één van de officiële grensposten de procedure in de VS mag doormaken. Maar wat ze zal doen met de zowat 60.000 asielzoekers die de voorbije twee jaar wél naar Mexico zijn teruggestuurd in afwachting van een beslissing over hun asielverzoek, dat is nog onduidelijk.

Het wordt vermoedelijk één van de lastigste knopen om door te hakken voor Joe Biden: de verwachtingen van veel latino-kiezers van zijn partij zijn hooggespannen, maar zomaar meteen het signaal geven aan tienduizenden mensen tegelijk dat ze onmiddellijk welkom zijn in de VS, is politiek riskant.

Directeur Dylan Corbett van de migrantenorganisatie Hope Border Institute in El Paso, Texas, zegt dat hij voorlopig op het terrein nog niets merkt van een nieuwe aanpak (zie video).