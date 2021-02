Hoe vind je je weg in dit dossier?

De eerste artikelen van dit dossier werden geschreven in juni 2014, bij het begin van de vele herdenkingen rond de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, die bijna vijf jaar lang doorgingen. Alles samen zijn het zo’n vijfhonderd artikelen geworden.

In de mappen Weekoverzicht 1914, 1915, 1916, 1917 en 1918 vind je een overzicht van de grote en kleinere gebeurtenissen elke week, vanaf 28 juli 1914 tot 14 november 1918. Bij het einde van de oorlog, vanaf 26 september 1918, het begin van het eindoffensief van de Geallieerden, brachten we zelfs een verslag van elke dag. Vanzelfsprekend krijgen de militaire, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen veel aandacht, maar we proberen ook zo veel mogelijk het moeilijke leven in bezet België te volgen en de ontwikkelingen in de hele wereld, ook buiten oorlogsgebied, te brengen. Omdat ons publicatiesysteem het niet anders kan vind je in elke map eerst de laatste artikelen van het jaar en dat gaat het zo verder tot het begin.

In de mappen Analyse en Verhalen 1914, 1915, 1916, 1917 en 1918 vind je achtergrondstukken over de grote gebeurtenissen in dat jaar, zoals bv. de Slag bij Verdun, de ondergang van de Lusitania, de Russische Revolutie, de Slag om Passendale of de Spaanse griep. Sommige verhalen, bv. over de kost van de oorlog of de duikbotenoorlog spelen zich af over meerdere jaren, maar staan toch in de map van het jaar van publicatie. Naast achtergrondstukken brengen we ook gewoon sterke verhalen, zoals de ontsnapping van ruim 100 mannen vanuit Luik met het schip de Atlas V of het tragische leven van de spionne Mata Hari.

In de map Na 11-11-1918 vind u veel artikelen terug over de vredesconferentie in Parijs en het Verdrag van Versailles. Maar ook andere verhalen, over onder andere de heropbouw, de strijd van de Belgische oud-strijders, en het begin van de antikoloniale strijd in Indië en China.

We danken iedereen die aan die dossier heeft bijgedragen en onze trouwe lezers.

Jan Ouvry Tim Trachet