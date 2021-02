Natuurgebied "Kalkense meersen" in Wichelen wordt weer natter

Vlaanderen investeert in herwaardering van enkele natuurgebieden. Ook in de "Kalkense meersen" wil de overheid het gebied zo veel mogelijk terugbrengen naar zijn oorspronkelijke staat. De aanpassing van de hoeveelheid water die uit het gebied wordt weggepompt, is daar een eerste belangrijke stap in. Meersen zijn traditioneel gebieden die in de winter onderlopen, maar intensievere landbouw heeft veel gebieden drooggelegd. In de Kalkense Meersen wordt dat proces nu omgedraaid.