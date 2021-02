Kinderboerderij Deerlijk verliest 40 hoenderen: "Vooral het afscheid van Henk de Haan valt zwaar"

Willem Labeeuw van Bokkeslot: "Henk de Haan overleefde enkele maanden geleden een aanval door een vos. We hebben hem als het ware met de hand erdoor gesleurd. Dat lokte toen heel wat reacties uit op de sociale media. En nu is Henk ook een slachtoffer van die preventieve opruiming. We waren ook bezig met de kweek van Izegemse koekoeks. Die zijn we ook kwijt."

In de kinderboederij zaten alle vogels al enkele maanden opgehokt voor de vogelgriep. "Vermoedelijk waren ze in orde. Ze waren niet ziek en we hadden ook geen sterfte. Maar we konden niet anders dan ze preventief te laten afmaken. Enkel onze pauwen en duiven mogen blijven. Blijkbaar zijn die minder vatbaar voor de ziekte en geven ze het virus minder door."