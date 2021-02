Lokale oppositiepartij stelt zich vragen bij bouwvergunning van bijhuis op Frans vakantiedomein koning Filip

Is de vergunning dan in strijd met de geldende regels? De regionale krant Ouest-France contacteerde de prefectuur en daar wees men op een wettelijke uitzondering voor het "algemeen belang", een uitzondering die in dit geval zou gelden. De lokale oppositiepartij M'YEU ensemble betwist dat de uitzondering - die volgens hen zou gelden voor collectieve voorzieningen of openbare diensten - in dit geval kan ingeroepen worden.

Het Paleis van zijn kant bevestigt dat het bijgebouw inderdaad moet dienen voor de veiligheidsdiensten- en installaties die de veiligheid van het staatshoofd moeten garanderen, en maakt zich sterk dat in dat licht alles conform de regels is verlopen.

Vraag is hoe zwaar de bezwaren van de lokale oppositiepartij echt wegen, aangezien het om een interpretatie van een wettelijke uitzondering lijkt te gaan. Patrice Bernard van M'YEU ensemble laat bovendien weten dat hij niet meteen van plan is om een procedure te starten, maar dat hij vooral wil aanklagen dat de burgemeester volgens hem niet correct te werk is gegaan. Tegen koning Filip - zo benadrukte hij meermaals - heeft de plaatselijke oppositieleider niets. "Het is een zeer sympathieke man, we zien hem graag komen."