Legerleiders laten politieke leiders in Myanmar oppakken

Ook andere politieke verantwoordelijken zijn volgens de woordvoerder van de partij gearresteerd, onder wie president Win Myint. Een woordvoerder van het leger kon nog niet bereikt worden.

De staatstelevisie meldt ondertussen technische problemen, waardoor het niet mogelijk is uit te zenden. Ook zouden alle telefonische verbindingen met de hoofdstad verbroken zijn.

Het Myanmarese leger had dinsdag al gemeld een staatsgreep niet uit te sluiten als het geen mogelijkheid krijgt om de verkiezingsresultaten van afgelopen november te verifiëren. Het leger spreekt van grote onregelmatigheden. De verkiezingen werden met een overweldigende meerderheid gewonnen door de partij van voormalig Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Legerwoordvoerder generaal-majoor Zaw Min Tun zei dinsdag dat de verkiezingen "noch vrij noch eerlijk" waren verlopen. Hij claimde dat er ten minste 8,6 miljoen gevallen van fraude waren geregistreerd, waaronder duizenden honderdjarigen en minderjarige kiezers.



Het parlement - waar de National League for Democracy (NLD) partij van Aung San's Suu Kyi 396 van de 476 zetels behaalde - weigerde een buitengewone zitting bijeen te roepen over de beschuldigingen. De NLD-partij van Aung San Suu Kyi, die de Nobelprijs voor de Vrede won in 1991, kreeg al veel internationale kritiek voor haar aanpak van de Rohingyamoslimcrisis, maar is nog steeds zeer populair bij de Myanmarese bevolking.



Ondanks de grote meerderheid in het parlement van de NLD partij, controleert het leger nog steeds drie belangrijke ministeries (Binnenlandse Zaken, Defensie en Grenzen). Een overblijfsel van de jarenlange militaire junta die het land voor een halve eeuw tot 2011 regeerde. In die periode zat Aung San Suu Kyi jarenlang in huisarrest.

Ook verschillende mensenrechtenorganisaties hebben de legitimiteit van de verkiezingen van november in twijfel getrokken. In gebieden waar etnische partijen een goede kans hadden om te winnen, werden verkiezingen afgelast wegens "veiligheidsredenen". De 600.000 Rohingya, aan wie het Myanmarese staatsburgerschap wordt ontzegd, mochten niet stemmen.