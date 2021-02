Liveblog - Voor vierde dag op rij dalen ziekenhuisopnames (-16%), maar het aantal besmettingen blijft stijgen (+10%)  

Von der Leyen erkent in een gesprek met de Duitse zender ZDF dat er in februari en maart te weinig vaccins zullen zijn in de Europese Unie om gelijke tred te houden met de VS en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Commissievoorzitter zouden de problemen in het tweede kwartaal, vanaf april dus, wel voorbij moeten zijn.

"We hebben 12 miljoen mensen gevaccineerd. Dat is minder dan het Verenigd Koninkrijk. Maar dat is wel een hoog aantal, als je de grootte van de EU in acht neemt. We zijn goed opgeschoten. Natuurlijk hebben we een moeilijke periode voor de boeg in februari en maart. Dat staat buiten kijf. Maar in het tweede kwartaal komt Johnson & Johnson erbij en zullen de farmaceutische bedrijven de opstartproblemen hebben overwonnen. We kunnen dan aanzienlijk meer dosissen verwachten."

