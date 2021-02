Meer politie in Brussels Jubelpark na petitie tegen seksueel geweld

Op iets meer dan een week tijd werd de petitie al zo'n 9.500 keer ondertekend. Daarnaast kwam de oproep ook niet in dovemansoren van enkele Brusselse politici terecht. Burgemeester Philippe Close en zijn Etterbeekse collega, Vincent De Wolf, lieten intussen weten in te zetten op meer veiligheid in de buurt van het Jubelpark. “Het kan niet dat vrouwen een gevoel van onveiligheid ervaren in het hartje van de hoofdstad", zeggen beide burgemeesters. "We moedigen ze aan om de feiten te rapporteren en een klacht in te dienen. Daarnaast worden er bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid in het Jubelpark te versterken."