Nieuwe eigenaars voor hotel en restaurant Mardaga in As

Hotel Mardaga in As bestaat al 112 jaar, het ligt tegenover het stationnetje van As, aan één van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. Alle 18 kamers, het restaurant en de bar kregen in 2014 ook een volledige facelift. Het hotel opent op 1 maart met ontbijt en diner op de kamer zolang de coronamaatregelen van kracht blijven. De volledige personeelsbezetting blijft onveranderd.