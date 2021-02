IN KAART: NMBS sluit de loketten in deze 44 treinstations

Reizigersorganisatie TreinTramBus (TTB) betreurt dat de NMBS de loketten sluit, maar begrijpt de beslissing ook. "Het is vanuit bedrijfseconomisch standpunt logisch dat loketten waar maar een paar mensen per dag langskomen bemannen, een moeilijk te verantwoorden personeelskost is", zegt TTB-woordvoerder Peter Thoelen.

"Toch is het ook weer spijtig voor de vele mensen die nog niet thuis zijn in de digitale wereld. Dat zijn er toch meer dan je zou verwachten", gaat Thoelen verder. "Lang niet iedereen koopt tickets via apps."

"Bovendien merken we ook dat vele mensen een fysiek ticket willen komen van een fysieke persoon achter een loket, al is het maar om meer uitleg te vragen over dienstregelingen en overstappen." Als alternatief stelt TTB voor om o.a. in krantenwinkels en koffiebars treintickets te verkopen.