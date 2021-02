Noordoosten van VS getroffen door sneeuwstorm, Björn Soenens: "Vaccinatieafspraken afgelast en kinderen krijgen afstandsonderwijs"

Het gebeurt wel vaker dat de gouverneur en de burgemeester van New York de noodtoestand afkondigen bij noodweer. "Dan kunnen ze alle maatregelen treffen om het openbare leven in goede banen te leiden. De metrolijnen worden gesloten als dat nodig is. Dat is al gebeurd met een van de bovengrondse metrolijnen en een aantal buslijnen. Het verkeer wordt zo veel mogelijk beperkt tot essentiële voertuigen", zegt Björn Soenens.

"Times Square ligt er sowieso al een beetje uitgestorven bij sinds de coronacrisis van een jaar geleden. De sneeuw ligt hier al dik. Het is al 24 uur aan het sneeuwen. Op dit ogenblik is het redelijk rustig, maar er zijn momenten dat er rukwinden opsteken van 50 tot 60 kilometer per uur en dat veroorzaakt ijzige toestanden. De gouverneur en de burgemeester zeggen dat het een levensgevaarlijke toestand en ze vragen om niet op straat te komen als het niet nodig is."

Het blijft zeker nog 24 uur sneeuwen. "Dat heeft een invloed op de stad. Alle vaccinatie-afspraken tegen het coronavirus zijn afgelast naar overmorgen. De kinderen krijgen thuisonderwijs omdat het te gevaarlijk is om mensen op pad te sturen. Nu ligt er 15 tot 20 centimeter sneeuw, maar er wordt in totaal tot 50 centimeter sneeuw verwacht tegen morgenavond."