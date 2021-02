Loslaten en afscheid nemen, hoe doe je dat? Vier jongeren delen hun verhaal in MNM-reeks "Nu is Ooit"

"Nu is ooit" is de gloednieuwe videoreeks van MNM, de jongerenzender van de VRT. Daarin praat DJ Dorianne Aussems met vier jongeren over loslaten en afscheid nemen. Zelf heeft ze het daar ook moeilijk mee. "De ene dag is een persoon er nog, de andere dag niet meer. Zoveel jaar na het verlies van mijn moeder weet ik nog steeds niet precies hoe dat moet. Het zit in de kleinste dingen." Armin (19), Julio (18), Anouk (17) en Mirthe (16) delen met haar en met elkaar hun ervaringen met afscheid en op welke manier zij moeten en durven loslaten.