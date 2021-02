Oost-Vlaanderen vraagt en krijgt steun van universiteit, hogescholen en VDAB om vaccinatiecentra te laten draaien

De provincie rekent ook op de VDAB om voor elk vaccinatiecentrum het ontbrekende personeel te zoeken in de buurt van het centrum. Want ondanks de vele vrijwilligers zal het niet evident zijn om de centra dag en nacht te bemannen voor de lange periode dat ze zullen ingezet worden. Gouverneur Van Cauter: "Het zal een lange periode worden dat we vrijwilligers en medewerkers nodig hebben in de vaccinatiecentra. Vandaag schatten we in dat het tot oktober kan duren. Het is dan ook evident dat we dan niet alleen rekenen op de honderden vrijwilligers maar ook op mensen die in de centra zullen tewerkgesteld worden".