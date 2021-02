Open brief: "Geef jongeren voorrang voor vaccinatie, wij veertigers staan onze plaats wel af"

De brief is opgesteld door Heidi De Pauw, de CEO van Child Focus, en Sara Vercauteren, managing director van PR-bureau Bepublic. "Wij vragen dat jongvolwassenen tussen 18 en 24 een essentiële plek krijgen in het debat rond de coronacrisis", legt De Pauw uit. "Dat betekent dat zij vooraan moeten staan als het gaat over versoepelingen of over vaccinaties. Natuurlijk komen eerst de zorgverleners, de mensen in woonzorgcentra en mensen in essentiële beroepen. We willen niet dat het sterftecijfer omhoog gaat. Maar daarna moeten de jongeren komen."