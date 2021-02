Beelden van bodycam tonen hoe politie in VS pepperspray spuit in gezicht van geboeid negenjarig meisje

Het is de tweede keer in jaar tijd dat de politie van Rochester in opspraak komt voor gewelddadig optreden tegen mensen met mentale problemen.



In maart vorig jaar stierf Daniel Prude door een gewelddadige politie-interventie. De agenten hadden een kap over het gezicht van de zwarte 41-jarige man getrokken, nadat hij op de agenten had gespuwd en gezegd had dat hij besmet was met het coronavirus. Zijn familie had de politie opgeroepen omdat hij mentale problemen had en zich erg verward gedroeg.

De dood van Prude die -net als het 9-jarige meisje- met mentale problemen kampte, heeft geleid tot grootschalige protesten in de stad.