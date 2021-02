Protest vs. poëzie: verandering met de vuist of met het woord?

Klopt het dat geweld een noodzakelijk kwaad is om maatschappelijke verandering tot stand te brengen? Neen. Onderzoek toont aan dat geweldloos verzet in veel situaties succesvoller is dan gewelddadig verzet. Deze contra-intuïtieve vaststelling vind je onder andere terug in een studie die alle geweldloze en gewelddadige protesten die gebruikmaken van een massa-actie sinds 1900 tot 2006 in kaart bracht. In veel van die 323 massa-acties gaat het over verzet dat al dan niet leidt tot het omverwerpen van een zittende regering of het bevrijden van een bepaald gebied.



Succesfactoren zijn een breed en divers maatschappelijk draagvlak, minstens een deel van de elite die afstand wil doen van het status quo, een grote variatie in methodes (en dus niet enkel protest), én protest dat niet uitmondt in gewelddadig verzet. In veel gevallen is net dat laatste niet evident.



Diegenen die het status quo verdedigen, hebben er alle belang bij om het protest te militariseren en op die manier het legitieme en geweldloze verzet in diskrediet te brengen. Of het nu de Nederlandse premier Rutte is die reageert op de coronaprotesten, of Trump-aanhangers die de Black Lives Matter-beweging criminaliseren, of Belgische politici die hun afkeur uitspreken over de rellen na het overlijden van Ibrahima, of president Assad in Syrië: allen hebben ze er baat bij om alle demonstranten weg te zetten als een stelletje relschoppers of terroristen.