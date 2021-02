PXL krijgt als eerste Vlaamse onderwijsinstelling het VN-duurzaamheidscertificaat "SDG Pioneer"

Ondanks een woelige context van coronamaatregelen is hogeschool PXL erin geslaagd om de eerste fase van een ambitieus opleidings- en implementatietraject ter verduurzaming van de hogeschool tot een goed einde te brengen. “Duurzaamheid zit in ons DNA”, zegt professor Dirk Franco. “De Sustainable Development Goals van de VN zijn niet voor het eerst een belangrijk thema in onze school. We vonden dat de tijd rijp was om er concreet mee aan de slag te gaan. Nu we het traject om dit certificaat te verkrijgen hebben doorlopen, tonen we dat we niet enkel in woorden maar ook in daden inzetten op duurzaamheid.”

De school boekte vooruitgang op het gebied van vijf afgebakende werkterreinen, waarin studenten een belangrijk aandeel hebben. “We stelden onder meer een duurzaamheidswerkgroep samen, een Green Office, gerund door studenten. Dit moet hét aanspreekpunt worden voor iedereen die met vragen zit rond duurzame thema’s. Verder zijn we ook gestart met nieuwe opleidingen en samenwerkingen en implementeerden we concrete en meetbare duurzaamheidsdoelstellingen in ons beleidsplan. En we hebben natuurlijk ook ingezet op energie-efficiënte acties. Zo zullen studenten, docenten, stafmedewerkers en bezoekers samen met de aannemers experimenteren met het energiezuinig onderhouden van gebouwen.”