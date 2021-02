"Hun vrijheid zal beperkt blijven, geen valse hoop geven": experts reageren op oproep om jongeren eerst te vaccineren

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) heeft nog een andere waarschuwing: “Van de coronavaccins weten we dat ze voorkomen dat het virus ons doodt of zwaar ziek maakt. Maar op dit moment is het nog niet duidelijk of ze ook voorkomen dat we het virus overdragen. Het kan best zijn dat iemand die gevaccineerd is nog altijd mensen besmet, zonder iets van het virus te merken. Vooraleer we de vaccinatiestrategie aanpassen, is het belangrijk dat we daar een duidelijk zicht op hebben.”