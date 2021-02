Wat drijft "Redditbeleggers" om massaal GameStop-aandelen op te kopen? En wat levert het hen op?

"Reddit" is een online discussieplatform. Gebruikers discussiëren er over zowat alles. In het kanaal "wallstreetbets" worden er ideeën uitgewisseld over de beurs. Sinds een tijdje wordt daar opgeroepen om massaal aandelen van GameStop op te kopen, een Amerikaanse winkelketen die videogames verkoopt. Gebruikers deden dat massaal, waardoor de koers van het aandel op zo'n tien dagen tijd van ongeveer 30 dollar naar meer dan 300 dollar steeg. Er werd ook opgeroepen om andere aandelen, zoals dat van Nokia, te kopen. Ook over zilver wordt er gediscussieerd in de groep.