Regenboogstadion in Waregem wordt Elindusarena

De stad Waregem en SV Zulte Waregem lanceren vandaag officieel de nieuwe naam van het Regenboogstadion. Dat zal voortaan 'Elindusarena' heten. De naam verwijst naar het Kortrijkse energiebedrijf Elindus. Dat heeft een contract van 10 jaar als sponsor en is ook eigenaar van één van de tribunes.

De oorspronkelijke naam van het stadion, 'Regenboogstadion', refereert eigenlijk naar de wielersport. Meer bepaald naar de regenboogtrui die de winnaar van het wereldkampioenschap krijgt. In 1957 was de aankomst van het WK in Waregem, ter hoogte van waar het voetbalstadion nu is. Om de herinnering aan die gebeurtenis levend te houden - ondanks de nieuwe naam van het stadion - zal de omgeving van de Elindusarena 'Regenboogpark' genoemd worden.