"Saved by the bell"-acteur Dustin Diamond (44) overleden aan kanker

Na de vele spin-offs van "Saved by the bell" deed hij een boekje open over zijn medespelers in het boek "Behind the bell". Dat lokte veel kritiek uit. Later maakte Dustin Diamond carrière als stand-upcomedian. Hij figureerde in allerlei spelprogramma's en realityshows, maar haalde ook het nieuws met een faillissement en een veroordeling wegens verboden wapendracht en weerspannigheid.