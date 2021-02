Stationschef Heide bedroefd om het sluiten van de loketten: "Dat station is mijn kindje!"

Volgend jaar gaat Jan Francken met pensioen: "Mijn motivatie om nog anderhalf jaar door te gaan is even weg nu", vertelt hij. "We voelden het al wel aankomen. Door corona kwamen er steeds minder mensen. Maar nu is het toch een heel abrupt einde. En dat komt aan, zeker omdat we alleen maar via mail en via de media op de hoogte werden gebracht."