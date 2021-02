Steeds meer startende lokale bierbrouwers: ook Hophemel in Zepperen begon eraan in 2020

Geert Vandormael spreekt met passie over Hophemel. De plannen waren ambitieus, maar zijn door de coronacrisis tijdelijk wel een beetje bijgesteld. “We waren al lang bezig met bier, en vorig jaar wilden we er echt voor gaan en een eigen brouwerij beginnen. Maar we hebben het investeringsplan door corona een beetje moeten aanpassen.”

Het eerste plan was dus een echte brouwerij beginnen. Maar dan moet je zware investeringen doen voor een eigen brouwinstallatie. Dat was afgelopen jaar geen optie. Nu brouwen Geert en zijn kompaan Steven eigen bieren, maar met de installatie van iemand anders. Zo vormen ze een zogenaamde bierfirma. “Voor het brouwen zelf werken we samen met BRAUW in Genk", legt Vandormael uit. "Op die manier kunnen we rustig groeien, maar het blijft onze ambitie om op termijn toch ook met een eigen installatie te kunnen brouwen. Die stap is heel groot, zo’n installatie kost honderdduizenden euro’s, dus in de huidige context kan het zeker geen kwaad om met anderen samen te werken.”