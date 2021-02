Politiezone LRH start opvallende verkeerscampagne: "Stel deze maand al je vragen aan de politie"

In februari start de politiezone LRH de verkeerscampagne "Ben jij ermee weg?" De bedoeling is dat burgers vier weken lang vragen kunnen stellen aan de politie over onduidelijke verkeerssituaties in hun buurt. De politie merkt dat verkeersovertredingen vaak geen kwestie zijn van slechte wil, maar van onvoldoende kennis van de verkeersregels. Er komen voortdurend nieuwe regels bij - denk aan de fietsstraten - en niet iedereen is even goed op de hoogte: "We hebben dit weekend al veel vragen binnen gekregen, en als ik die even bekijk, dan gaan die vragen toch veel over voorrangsregels waar mensen het moeilijk mee hebben, snelheden of het gebruik van de busbaan", zegt Dorien Baens van de politie. "Vooral voor oudere mensen is het vaak niet evident om alle veranderende regels bij te houden.