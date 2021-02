Studenten HOGENT halen gemiste stage in in vaccinatiecentra of doen er vakantiejob

HOGENT werkt vooral samen met het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Daar zullen de komende weken en maanden meer dan 100.000 Gentenaars een coronaspuitje kunnen krijgen. Het is niet zo dat de studenten zomaar in het werkveld gegooid worden, legt Eerens uit. “Ze krijgen extra praktijklessen om hen op te leiden en in het centrum zullen ook praktijkleerkrachten aanwezig zijn om te helpen. Bovendien lopen ze ook eerst enkele uren dubbel met iemand.” Studenten die stage willen doen in andere centra in Oost-Vlaanderen zullen via de provincie geholpen worden. Ze kunnen rechtstreeks contact opnemen met een verantwoordelijke om te bekijken wat er kan.