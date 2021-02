Thijs Vleeschouwer waagt zich ondanks coronacrisis aan Erasmus in Zweden: “Zeker wel de moeite om deze uitwisseling te doen”

“Ongeveer 50% van de theoretische lessen gaan door op de campus zelf. De andere helft kunnen we volgen via Zoom. Gelukkig hebben wij in onze richting ook veel praktische lessen die in studio’s en workshops plaatsvinden. Eigenlijk is dat hier wel nog goed te doen en hebben we hier nog vrij veel contact. Ik kan 24 op 7 werken op onze campus onder bepaalde voorwaarden”, zegt Thijs.

Ondanks de vele beperkingen heeft hij wel oog voor de pluspunten van zijn Erasmusuitwisseling: “Erasmus gaat niet enkel over naar school gaan en de lessen volgen, maar ook over de hele ervaring om helemaal alleen in het buitenland te zijn zonder vertrouwde omgeving. En dat is zeker wel de moeite waard om door te zetten en deze uitwisseling te blijven doen.”