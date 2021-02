Tim De Knyf is de nieuwe burgemeester van Sint-Lievens-Houtem: “Er komt een groot feest op de markt vanaf het toegelaten is”

De overdracht van de burgemeesterssjerp verliep bijzonder vlot: “Wij hebben het geluk dat we met onze partij Nieuw Houtem een absolute meerderheid hebben, waardoor er in het schepencollege alleen mensen van onze partij zitten. We kunnen dus vrijuit spreken en werken. Dat soort dingen kunnen dus gemakkelijk geregeld worden.”

“De inrichting van mijn nieuw bureau is nog niet gelukt. Latoir was naast burgemeester ook huisarts, dus hij heeft een drukke loopbaan gehad. Hij heeft in de 26 jaar dat hij burgemeester was zoveel spullen verzameld en zoveel dossiers liggen dat hij wel nog eventjes zal bezig zijn om alles leeg te maken. Hij is er nu een maand of twee mee bezig. Laat ons zeggen dat we hem gaan helpen als hij daar binnen een half jaar nog mee bezig is”, lacht De Knyf.