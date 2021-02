Tot 30% minder prematuurtjes geboren in het AZ Monica in Deurne, met dank aan de coronamaatregelen

"Het is heel opvallend," zegt vroedvrouw Karima Soussi van het AZ Monica in Start je Dag: "sinds de eerste lockdown is heel veel stress weggevallen voor de zwangere vrouwen. Ze komen nu ook emotioneel meer tot rust, en dat heeft duidelijk effect op hun zwangerschap". De daling van het aantal vroeggeboortes is ook een trend in andere ziekenhuizen. Zo heeft Het NIeuwsblad cijfers kunnen inkijken van het Intermutualistisch Agentschap. Zij spreken in sommige ziekenhuizen zelfs van een daling tot 60% van het aantal opnames op neonatale afdelingen.