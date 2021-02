Turnhout krijgt binnenkort "boulderzaal": "Klimmers gaan er nu voor naar Nederland"

'Boulderen' is een klimdiscipline waarbij je een parcours moet afleggen op een muur van 4,5 meter hoog. Dat klimmen doe je zonder touwen, maar wel met een valmat. "We zien in de ons omringende landen dat het een sport is die populair aan het worden is. Ook hier in Turnhout zijn er wel wat klimmers die blij zijn dat er hier infrastructuur komt om hun sport dicht bij huis te kunnen uitoefenen", zegt Peter Schildermans van Gustaaf Klimt, die samen met Jan Larosse het initiatief nam voor de nieuwe boulderhal.



In het oude postsorteercentrum in Turnhout zijn ze volop bezig om zo'n klimparcours aan te leggen. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaal open kan gaan. "De bedoeling is om dat zo snel mogelijk te doen, zodra de coronamaatregelen het toelaten", klinkt het. Later zullen er ook andere activiteiten worden georganiseerd voor Turnhoutenaren.