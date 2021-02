Twee nieuwe straten in Brugge krijgen de naam van een vrouw, die van Marie Pintelon en die van Jeanine Behaegel

De Marie Pintelonstraat in Sint-Andries en de Jeanine Behaegelstraat in Sint-Pieters zijn 2 nieuwe straten. De eerste is genoemd naar een bekende vroedvrouw, geboren in 1894, die heel wat jonge vroedvrouwen heeft opgeleid. Ze was medestichtster van het Sint-Annamoederhuis aan de Sint-Annarei en had er ook een tijd de algemene leiding. Jeanine Behaeghel is een bekende Belgisch grafisch ontwerpster en kunstenares, die sinds de jaren 60 in Sint-Pieters woonde.