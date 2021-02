Tweede kringwinkel van Opnieuw en Co in Mortsel: "Hergebruik zit in de lift"

Het is niet evident om in coronatijden een nieuwe winkel te openen maar er was een kans die Opnieuw en Co niet kon laten gaan. "De voormalige oldtimer showroom van Carrosserie Cryns kwam leeg te staan. We kwamen met de eigenaar tot een akkoord om de ruimte te huren. Die komt van pas want ondanks corona merken we dat veel mensen toch herbruikbare goederen blijven aanbieden. Zeker tijdens de eerste lockdown hadden veel mensen tijd om op te ruimen en nadien zijn we overstelpt met spullen. Het blijft een hele opdracht om die aanvoer van goederen te verwerken. Daarom zijn onze geefpunten aan de winkels op zaterdag nog altijd dicht. Met deze extra winkel kunnen we weer wat meer aan. Door corona komen er minder klanten maar wie komt, geeft wel meer uit", zegt Goemans.



Deze tweede vestiging in Mortsel kan tegen eind dit jaar voor 17 jobs zorgen. Het gaat om 2 leidinggevenden en 15 mensen met een leefloon die via het OCMW in de kringwinkel kunnen werken. Het is de bedoeling de twee kringwinkels in Mortsel over drie jaar samen te voegen tot één zaak. Die komt in een grote loods in de buurt. Opnieuw & Co is een kringloopcentrum met zes vestigingen in Lier, Duffel, Mortsel, Kontich en Kessel. Er werken zo'n 400 mensen. Het gaat vooral om kortopgeleide personen en langdurig werklozen.