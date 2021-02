Zuid-Afrikaanse corona-uitbraak in woonzorgcentrum in Westende: "Al 41 mensen besmet"

Het is al het tweede woonzorgcentrum in de provincie West-Vlaanderen waar de Zuid-Afrikaanse variant toeslaat. Eerder was er een uitbraak in woonzorgcentrum Lacourt in Oostende. "Er is een link tussen beide uitbraken", klinkt het bij Dedecker. "Het woonzorgcentrum Westduin in Westende en het woonzorgcentrum Lacourt in Oostende behoren tot dezelfde groep. Vaak wordt er personeel uitgewisseld. De medewerkers worden wel getest, maar toch is er iemand die het virus van Lacourt naar Westduin heeft meegebracht. Het personeel staat onder enorme druk, dus we kunnen hen niets verwijten. Zij doen ook wat ze kunnen."