Vaccinatie in Kempense ziekenhuizen start deze week

In de ziekenhuizen zijn ze blij dat ze de eerste levering gekregen hebben. "We zijn verheugd dat we nu in de vier ziekenhuizen met het vaccinatietraject kunnen starten. Het was lang onduidelijk wanneer de levering exact zou plaatsvinden. Tegen het einde van deze week zullen de geleverde vaccins in al onze ziekenhuizen toegediend zijn. Tegelijk krijgen onze gevaccineerde medewerkers onmiddellijk ook een afspraak voor de tweede toediening, 28 dagen later", vertelt Rudy Van Ballaer van Ziekenhuisnetwerk Kempen.