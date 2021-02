Vaccinatiecentrum in Bilzen wordt uitgetest: "Met acteurs die zogezegd flauwvallen of blind zijn"

Het vaccinatiecentrum in de sporthal De Kimpel in Bilzen is klaar, maar of de medewerkers er ook klaar voor zijn, wordt nu uitgetest. "We gaan vandaag nog geen mensen vaccineren, maar het traject dat de mensen moeten doorlopen, wordt op een realitische manier uitgeprobeerd", vertelt Annemie Scheepers, de manager van het vaccinatiecentrum. "We testen het volledige traject, vanaf de aankomst op de parking tot en met het vertrek op de parking, we hebben daarvoor vrijwilligers opgetrommeld die een rollenspel spelen en die bijvoorbeeld ook zullen doen alsof ze blind zijn, of flauwvallen. Zo kunnen we bekijken hoe we zo’n situaties best aanpakken.”

