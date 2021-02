Militaire kledingswinkel in Leopoldsburg wordt vaccinatiecentrum: "Vroeger verkocht ik hier bottines, nu kom ik hier mijn spuitje halen"

In de voormalige Milshop trekken elektriciens kabels. Eentje voor het alarmsysteem om de vaccins veilig op te bergen, een kabel voor wifi en nog wat extra elektriciteit. Voor de rest is de vroegere Milshop bijzonder geschikt om een vaccinatiecentrum van te maken. De bali staat er al en in de grote hal waar de vesten, bottines en broeken opgeslagen lagen, is er plaats genoeg om op veilige afstand te vaccineren.

"De Milshop is 2.600 vierkante meter groot, maar we verwachten ook dat hier 22.000 mensen gevaccineerd zullen worden”, zegt burgemeester Marleen Kaufmann (CD&V). “Deze locatie is daar zeer geschikt voor.”