Vier Vlamingen op longlist Libris Literatuurprijs: eindelijk nog eens prijs na 10 jaar?

Tijd voor de winnaar van de Libris Literatuurprijs, alhoewel. Begin maart slankt de lijst van 18 genomineerden af tot 6, pas op 11 mei zal de winnaar bekend zijn. Dat zal dan de opvolger zijn van Sander Kollaard. Na een heuse hegemonie van Nederlandse auteurs want het is van 2011 geleden dat er nog eens een Vlaming mocht winnen: toen haalde Yves Petry het met zijn roman "De maagd Marino".

Deze keer is het rekenen op Stefan Hertmans met zijn roman "De opgang", over de Tweede Wereldoorlog in Gentse sferen. Of Erwin Mortier met "De onbevlekte", een familieverhaal dat het vervolg is van zijn debuut "Marcel", al meer dan 20 jaar oud. Succesauteur Lize Spit staat ook op de lijst, met haar tweede roman, "Ik ben er niet". Sien Volders vult met haar tweede worp, "Oogst", het rijtje aan. De 14 andere auteurs zijn dus allemaal Nederlanders.

Onder hen enkele grote kleppers: icoon Jeroen Brouwers, Jiskefet-acteur en veelverkoper Herman Koch, de nieuwe sensatie Marieke Lucas Rijneveld, die vorig jaar zowaar de International Booker Prize heeft gewonnen met haar eerste roman "De avond is ongemak". Of de eeuwige verschijning in prijslijstjes, Arnon Grunberg. Maar meer duidelijkheid over de kansen voor de Vlamingen krijgen we dus pas over enkele weken.