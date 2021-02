Brusselse hotels lanceren bijzondere actie: "Voor een prikje overnachten in vijfsterrenhotel"

Wie altijd al in een vijfsterrenhotel heeft willen logeren, maar er geen geld voor heeft, moet zeker verder lezen. Want vanaf 12 februari lanceert de Brussels Hotel Association de actie 'Knuffelcontact'. In de categorie 'contact' betaal je 69 euro voor een tweepersoonsbed. Voor een 'knuffel'-kamer, of eentje met twee aparte bedden 96 euro. En dat is een stuk goedkoper dan anders. Yves Fonck van de Brussels Hotel Association: "In normale tijden kost zo'n kamer drie keer zoveel. Winst maken de hoteliers er dus niet op. Maar het dekt wel de vaste kosten. Bovendien doet het de teams deugd om weer klanten te ontvangen. En Brusselaars en Belgen kunnen de stad herontdekken. Zeker nu ze nog een tijdje niet op reis mogen naar het buitenland."