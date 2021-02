Vosje 8 jaar opgesloten in garage. "Hij moet leren om weer vos te zijn"

De vos moet leren hoe het is om weer een vrije vos te zijn. Dat gebeurt stap voor stap in het opvangcentrum in Geraardsbergen. Eerst moet hij wennen aan de buitenlucht. “Hij heeft nog nooit grond onder zijn pootjes gevoeld en moet wennen aan de open lucht.” Het opvangcentrum gaat nu kijken hoe de vos zich gedraagt. Dat hij bang is van mensen is een goed teken. Maar hij heeft ook nog een jachtinstinct nodig. Of dat er nog is, zal het opvangcentrum testen met een muizenburcht waar hij een prooi moet zoeken. Het is voorlopig helemaal niet zeker of de vos nog in het wild zal kunnen leven.