Waarom het leger Redditbeleggers zich nu ook op zilver richt

In de Aziatische handel steeg de zilverprijs vanochtend al met 7 procent, tot 28,99 dollar per ounce. Dat is de hoogste waardering voor zilver sinds augustus. Ook aandelen van enkele kleine, Australische mijnbedrijven gingen fors de hoogte in. Verschillende handelaars in edelmetalen lieten weten dat de vraag naar zilver momenteel ongezien is.