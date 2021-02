Meer festivals dan in 2020, maar vooral in de tweede helft van de zomer: zo kan de festivalzomer van 2021 eruitzien

In België loopt het zo'n vaart nog niet, want organisatoren beginnen pas in het voorjaar met de opbouw van de grote festivalterreinen. Maar achter de schermen beweegt er veel: tijdens de wintermaanden worden artiesten geboekt, de keten van toeleveranciers schiet in actie, plannen vallen in de plooi. En mocht een groot festival als Roskilde in Denemarken (dat voorlopig nog altijd eind juni gepland staat en "voorzichtig optimistisch" is) of Primavera in Spanje (begin juni) bijvoorbeeld annuleren, dan heeft dat effect op de tournees van groepen, wat dan weer gevolgen heeft voor de festivals in ons land. De sneeuwbal gaat dan aan het rollen.

“De opbouw en de afbraak van alles op en rond het festivalterrein, dat is een kwestie van weken. Maar de voorbereidingen duren maanden. We kunnen het groen licht van de overheid niet afwachten”, zegt Irene Rossi van Couleur Café, dat normaal eind juni wordt georganiseerd in de schaduw van het Atomium.