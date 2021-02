Wie is Aung San Suu Kyi, de omstreden Nobelprijswinnares die door het leger opzij werd gezet in Myanmar?

De verkiezing van Aung San Suu Kyi was zonder meer historisch te noemen. In een periode van 70 jaar onafhankelijkheid is Myanmar meer dan een halve eeuw lang een dictatuur geweest. Daar kwam in 2015 dus een einde aan: voor het eerst na het korte democratische experiment (1948-1962) had Myanmar opnieuw een democratisch verkozen staatshoofd.



Maar een echte democratie? Dat nu ook weer niet. De machtsbalans tussen Aung San Suu Kyi en het leger is altijd fragiel gebleven. De greep die het zo machtige leger op het land heeft, bleef aanzienlijk. De macht van het leger is ook verankerd in de grondwet. Zo blijft een vierde van de zetels voorbehouden voor de legertop en gaan ministerposten zoals Defensie, Binnenlandse Zaken, Migratie en Grensgebieden altijd naar het leger, ongeacht de regering die aan de macht is.